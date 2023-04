Stromae annule ses concerts jusqu’à fin mai

Pour des raisons de santé, Stromae doit renoncer à l’ensemble de ses concerts prévu jusqu’à la fin du mois de mai.

Il devait jouer à Londres, Cologne, Berlin, Rome ou encore Lyon, mais l’information est tombée, Stromae doit prendre du temps pour se rétablir, et il doit se résigner à annuler. Pour le moment, 15 dates ont été supprimées sur sa tournée européenne, “Multitude”. Et c’est avec beaucoup de regret et de tristesse que le chanteur a laissé un message sur les réseaux sociaux annonçant qu’il devait se résoudre à annuler l’ensemble du mois de mail. En 2013, après de la sortir de “Racine carrée”, le Bruxellois avait dû faire une pause à cause d’un burn-out et d’une dépression liée à l’enchaînement des concerts.

Ca.Pa. / Image : Pochette album “Multitude”