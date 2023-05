Stromae annule le reste de sa tournée : “Une décision nécessaire pour pouvoir aller mieux”

Le chanteur bruxellois est aux prises avec des problèmes de santé depuis plusieurs semaines et avait déjà annulé plusieurs dates internationales.

Stromae a publié un communiqué sur ses réseaux sociaux, ce mardi après-midi, annonçant l’arrêt définitif de sa tournée “Multitude Tour”, consacrée à la sortie de son troisième album “Multitude”. Victime de problèmes de santé dont il n’a pas souhaité évoquer la nature, le chanteur belge avait déjà dû renoncer à de nombreux concerts en France et en Europe en avril et mai. Finalement, Stromae, qui a signé ce communiqué de son vrai prénom Paul, a dû se résoudre à annoncer la fin définitive de la tournée.

“Il y a quelques mois, j’ai ressenti une dégradation de mon état de santé qui m’a conduit à renoncer à quelques premières dates en France puis en Europe. Entouré de mes médecins, ma famille, mes amis et mon équipe, j’espérais pouvoir reprendre la route et vous retrouver le plus vite possible”, explique-t-il. “Malheureusement, je dois aujourd’hui accepter que ce temps de repos et de rémission est plus long que je ne l’imaginais. C’est donc avec un immense regret que je ne pourrai pas honorer ma promesse et que j’annonce l’arrêt du Multitude Tour aujourd’hui”.

“Cette décision est difficile mais nécessaire pour pouvoir aller mieux. Je tenais par ces mots à vous expliquer cette décision et à vous présenter à toutes et tous mes plus sincères excuses pour ces rendez-vous manqués que j’attendais autant que vous, et auxquels je dois renoncer malgré moi”, ajoute-t-il, avant de remercier son public pour les messages de soutien reçus ces dernières semaines.

L’arrêt de cette tournée annonce donc l’annulation des cinq dates encore prévues par Stromae au Palais 12 de Bruxelles, du 1er au 3 juin ainsi que les 8 et 9 décembre 2023. Il annule également sa présence au festival de Werchter, le 29 juin.

Les maisons de production Auguri et Mosaert informent que les spectateurs qui avaient un billet pour ces concerts peuvent réclamer leur remboursement auprès du point de vente où ils ont acheté ces billets. Concernant le festival de Werchter, les producteurs indiquent que ce seront aux organisateurs du festival de communiquer à ce sujet.

Gr.I. – Photo : Album de Stromae “Multitude”