Une première soirée endiablée à Tomorrowland malgré la destruction de la mainstage

La musique jouée sur la nouvelle scène principale de Tomorrowland résonne désormais également dans le domaine De Schorre à Boom, où se déroule le festival de musique électronique. Les premières notes ont retenti vers 16h15 vendredi, avec un petit quart d’heure de retard par rapport à l’horaire prévu.

Les festivaliers, la plupart vêtus de tenues colorées, s’étaient rassemblés à l’avance devant la scène venue remplacer celle détruite par les flammes mercredi. Ils ont d’abord salué les techniciens encore à l’œuvre pour achever les derniers préparatifs, avant d’applaudir les DJ belges Odymel et Pegassi, et leur set mêlant eurodance, trance, techno et house.

La scène principale est traditionnellement le fleuron de Tomorrowland. Mais après l’incendie qui l’a réduite en cendres, les organisateurs ont dû se livrer à une véritable course contre la montre pour ériger une version plus modeste et moins spectaculaire de cette scène.

La structure initiale mesurait 160 mètres de large et 45 mètres de haut. La scène alternative est nettement plus petite. Son arrière-plan est constitué d’un grand écran qui permet d’accompagner les DJ sets d’effets visuels. Une partie de la construction d’origine est encore visible derrière.

Les sets programmés sur la scène principale de Tomorrowland se sont poursuivis jusqu’à un peu avant 01h00 du matin. Le DJ néerlandais Martin Garrix a refermé la première soirée de l’événement.

Belga