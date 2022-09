Saint-Gilles : La Tricoterie lance sa première saison culturelle

Plus de deux ans de travaux auront été nécessaires à la Tricoterie pour créer ses deux nouvelles salles. Si, jusqu’à présent, le projet cherchait à “fabriquer du lien”, le lieu prend maintenant un virage culturel.

Cours d’œnologie, ateliers d’écriture ou encore soirées jeux de société, La Tricoterie était une véritable marmite à idées selon Xavier Campion, l’un des fondateurs du lieu saint-gillois. En effet, depuis 2013, ce lieu servait surtout à créer du lien social dans la commune. À partir de ce soir, la Tricoterie prend un nouveau tournant en proposant sa toute première saison culturelle. Un projet qui va de pair avec le projet initial, comme l’explique Joëlle Yana : “On pense que la culture véhicule beaucoup de choses, beaucoup d’émotion. Quand on est dans l’émotionnel, on s’ouvre aussi. On devient plus vulnérable et plus propice à la rencontre“. En quatre mois, 40 dates sont au programme de la Tricoterie, mélangeant théâtre et musique.

“On a quand même réfléchi à l’idée qu’il fallait qu’on ait une identité un peu plus précise“, explique Xavier Campion. Une identité, qu’il fallait bien définir en théâtre et en musique : “En théâtre, on aura une identité plus proche d’un théâtre documentaire, de récit de vie, un théâtre du réel“, continue-t-il. “En musique, on articulera la musique amplifiée et la musique acoustique“.

Une nouvelle salle particulière

Depuis 2021, la Tricoterie était en travaux afin d’accueillir deux nouvelles salles répondant aux exigences de cette programmation. C’est ainsi que le Grenier et le Boudoir ont vu le jour. Ce dernier nécessitait beaucoup de réflexion, puisque les fondateurs souhaitaient en faire une salle dont l’acoustique ne nécessiterait pas d’amplificateur. Un pari compliqué, mais réussi selon Thomas Delvaux, un autre fondateur : “C’est un bonheur“, s’extasie-t-il, “on a vraiment utilisé le volume du mieux qu’on pouvait“. Il explique également que les murs principaux ne sont pas parallèles, afin d’éviter un effet ping-pong dans la salle.

Au niveau architectural, Xavier Campion estime qu’il ne serait pas possible d’agrandir davantage la Tricoterie. Par contre, il aimerait pouvoir faire des collaborations externes, notamment avec le Théâtre National.

À l’avenir, les fondateurs souhaitent bénéficier d’une aide structurelle, plutôt que ponctuelle, et continuer à proposer une multitude d’activités.

■ Reportage de Jim Moskovics, Maxime Deschamps, Frédéric De Henau et Théo Mazuy