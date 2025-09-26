Prix Atomium 2025 : les lauréats sont connus

Ce vendredi 26 septembre, jour de lancement du BD Comic Strip Festival, les lauréat·es des Prix Atomium ont été récompensés. Depuis 9 ans, le festival met à l’honneur les autrices et auteurs de bande dessinée.

Bruxelles est un véritable hub créatif pour la création BD, comme en témoignent la présence importante du secteur et la multitude d’expositions, de fresques, de librairies et d’activités liées au 9e art. Afin de soutenir les créateurs et créatrices, les autorités bruxelloises décernent chaque année les Prix Atomium de la Bande Dessinée dans le cadre du BD Comic Strip Festival. Ces récompenses, uniques en Europe par leur ampleur, permettent aux lauréats de financer leur travail.

Les prix ont été remis dans l’Auditorium du BD Comic Strip Festival, à la Gare Maritime de Tour & Taxis.

Prix Atomium Leblanc de la jeune création

Lauréate : Adèle Labo – La théorie des collisions

Synopsis : Louve, une jeune femme, choisit de disparaître pour fuir un passé traumatique et chercher un nouveau départ dans l’anonymat. Ses souvenirs et rêves récurrents dévoilent peu à peu les blessures enfouies qui l’ont poussée à fuir. Comme en chimie, ce sont les collisions – émotionnelles, humaines, intimes – qui déclenchent une lente transformation intérieure.

Prix Atomium Catherine Schoemann pour le Patrimoine

Lauréats : Benoît Peeters et François Schuiten – Les Cités obscures, Souvenirs de l’Éternel présent (nouvelle édition, Casterman)

Ce prix distingue une œuvre, une collection ou un travail éditorial qui contribue à préserver et valoriser le patrimoine du neuvième art.

Prix Atomium du Graphisme et du Design

Lauréat : Koenraad Tinel – Le Seau, Souvenirs dessinés d’une guerre (Seuil BD)

Synopsis : Récit autobiographique retraçant les souvenirs d’enfance de l’auteur lors de l’invasion de la Belgique en 1940, au sein d’une famille pronazie contrainte de fuir avec un simple seau comme seul bagage. À travers un journal graphique de 240 dessins sombres et expressionnistes, Koenraad Tinel témoigne de la culpabilité, de la mémoire et de la honte liées à son histoire familiale.

Prix Atomium Fédération Wallonie-Bruxelles

Lauréat : Romain Renard

Ce prix récompense un auteur ou une autrice actif·ve à Bruxelles et en Wallonie, pour une œuvre originale et innovante, ou pour l’ensemble de sa carrière. Le jury a notamment salué Revoir Comanche (2024) et la série Melvile, marquant un tournant dans sa carrière et confirmant son ouverture aux formes transmédia.

Prix Atomium Prem1ère du roman graphique

Lauréate : Sixtine Dano – Sibylline, chroniques d’une escort girl (Glénat)

Synopsis : Raphaëlle, 19 ans, étudiante en architecture à Paris, mène de front études, petits boulots et vie sociale. Mais certains soirs, elle se glisse dans les draps d’hôtels pour gagner de l’argent. Ce roman graphique aborde avec justesse la précarité étudiante et la prostitution des jeunes.

Prix Atomium Cognito de la BD historique

Lauréats : Jakupi, Lapière, Pardo, Pellejero et Torrents – Barcelona, âme noire (Air Libre)

Synopsis : Le destin de Carlitos Moreno, devenu Don Carlos, se mêle à celui de Barcelone sous la dictature franquiste. À la fois récit historique et polar, cette saga explore les relations humaines et la noirceur d’une époque.

Prix Atomium Le Soir de la BD d’actualité

Lauréats : Mathieu Burniat et Dominique Mermoux – Et soudain le futur (Rue de Sèvres)

Synopsis : Sur l’île de la Cité, au cœur de Paris, une expérience collective explore la décroissance comme alternative à la crise environnementale et économique. Les auteurs, accompagnés de scientifiques, en dressent un récit humaniste et poétique.

Prix Atomium Spirou

Lauréat : Bnji (Benjamin Jimenez) – Mets ton slip

Ce prix récompense le format imposé du gag en une page, exercice qui doit captiver autant les enfants que les adultes et respecter l’esprit tout public du Journal Spirou.

Prix Atomium de la BD citoyenne

Lauréates : Marie de Brauer et Lucymacaroni – Une BD qui parle de cul (Leduc Graphic)

Synopsis : Ce récit autobiographique mêle humour, franc-parler et réflexion sur les relations, les corps et les choix individuels. En abordant des thèmes comme la grossophobie ou les tabous liés à la sexualité, l’ouvrage propose un regard décomplexé, inclusif et joyeux.

Le BD Comic Strip Festival se déroulera du 26 au 28 septembre 2025