Philippe Boxho et Thomas Liera pour une édition 2025 de l’Ommegang à la croisée des arts

Paul Le Grand, président de l’Ommegang, était invité dans Bonjour Bruxelles.

L’Ommegang fera vibrer Bruxelles les 2 et 4 juillet prochains avec son grand cortège historique, qui reliera le Sablon à la Grand-Place, théâtre d’un spectacle nocturne féérique. Nouveauté marquante de cette édition : l’arrivée d’un duo de conteurs : le médecin légiste et auteur Philippe Boxho dans le rôle du héraut et l’illustrateur Thomas Liera, qui dessinera en direct pendant la représentation.

“Quand on sait d’où on vient, on sait où on va“, a lancé Paul Le Grand, président de l’Ommegang. Cette grande fresque vivante, inspirée du défilé organisé pour Charles Quint en 1549, mobilisera plus de 1.400 figurants, 47 groupes folkloriques, 48 chevaux, huit géants et quelque 1.800 costumes. Deux kilomètres de cortège défileront dans le centre de la capitale avant de converger vers la Grand-Place, illuminée, une dernière fois, par les jeux de lumière de Gilles Daoust.

Thomas Liera signera aussi la première bande dessinée officielle de l’événement, “Ommegang 1930”, sur un scénario de Patrick Weber, publiée aux Éditions Anspach. Cette plongée dans le Bruxelles d’entre-deux-guerres mêle enquête policière et mémoire populaire. L’artiste partagera également ses croquis réalisés en direct sur les réseaux sociaux pendant l’événement.

Les festivités se poursuivront les 2, 3, 4 et 5 juillet au Sablon avec le marché Renaissance, les joutes équestres et le concours de tir à l’arbalète. Le jeudi 3 juillet, un hommage musical à Jacques Brel par Olivier Laurent complétera la programmation. Ce sera sa première date d’une tournée mondiale.

L’Ommegang, inscrit au patrimoine immatériel de l’Unesco, s’exportera ensuite à l’Expo 2025 d’Osaka, pour faire rayonner l’histoire et les traditions bruxelloises à l’international.

Comme à chaque événement en Région bruxelloise, l’absence d’un gouvernement est regrettée, ici, par le président de l’Ommegang : “Ça nous aiderait beaucoup qu’une nouvelle équipe soit formée“.

■ Paul Le Grand, président de l’Ommegang, au micro de Fabrice Grosfilley