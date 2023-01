Oeuvres d’art place Fontainas et square Lumumba : le nom des artistes dévoilés

Les artistes Jeroen Uyttendaele et Nelson Louis ont remporté les deux appels à projets distincts lancés cette année par la Ville de Bruxelles.

Jeroen Uyttendaele réalisera une sculpture sonore sur la place Fontainas. Nelson Louis interviendra sur le square Lumumba. Celui-ci propose une installation de trois mâts colorés aux couleurs du drapeau de la République Démocratique du Congo (bleu, jaune et rouge). Chaque mât est surmonté d’un poing levé. L’œuvre rend hommage aux trois hommes politiques congolais exécutés et dissous à la suite de la fuite de Patrice Lumumba en janvier 1961.

Ans Persoons, Echevine de l’Urbanisme en charge de l’Art dans l’Espace public confie dans un communiqué : “Deux places, deux identités, et bientôt deux œuvres d’art, réalisées “sur mesure”. Nous poursuivons notre volonté d’intégrer plus d’art dans l’espace public et, ainsi, rendre l’art accessible à tout le monde. Fontainas est une place vibrante au cœur du Pentagone. Elle accueillera bientôt une sculpture sonore pérenne – une première à Bruxelles. Speaking Mirror de Jeroen Uyttendaele se fera l’écho de toute la diversité du quartier et des cultures qui l’habitent. Sur le square Lumumba, nous franchissons une nouvelle étape dans notre recherche de la décolonisation de l’espace public et renforçons l’identité de cette place. Avec son œuvre intitulée, Les Isolés, l’artiste Nelson Louis, se réapproprie cet espace public et propose une œuvre forte à la mémoire collective du Congo.”

Leurs avant-projets respectifs a été approuvé au Collège. Ils finaliseront leur proposition finale début 2023. La réalisation et l’installation des œuvres aura lieu entre 2023 et 2024.

E.D – Photo : ville de Bruxelles