Mont des Arts : la rentrée pleine de doutes des écoles artistiques

L’avenir des écoles artistiques s’annonce incertain, face à une profession de plus en précarisée, et ce malgré des demandes d’inscription de plus en plus importantes.

C’est la rentrée pour tout le monde, y compris pour les écoles artistiques. Une rentrée enfin “normale” pour ces enseignements qui ont payé le prix fort avec la crise prolongée du Covid-19. On se bouscule de nouveau aux inscriptions, on stresse lors des examens d’entrée… mais au seuil d’un futur incertain et d’une profession qui apparaît comme de plus en plus précarisée, la confiance est-elle toujours là chez les élèves et chez leurs professeur·es ?

David Courier pose cette question fondamentale et beaucoup d’autres dans l’émission Mont des Arts qui fait, elle aussi, sa rentrée. Autour de la table, il accueille Manon Ledune, directrice de l’INSAS ; Éva Nyakas, professeure de chant à l’académie d’Ixelles ; Frédéric Dussenne, metteur en scène et professeur à ARTS, l’école supérieure des arts de Mons ; et Axel Pleeck, directeur de l’académie de dessin et des arts visuels de Molenbeek.

