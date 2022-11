Mont des Arts : la réforme des droits d’auteur fâche les artistes

La réforme des droits d’auteur, proposée par le gouvernement fédéral par l’entremise du ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V), anime actuellement les débats et interroge bon nombre de secteurs.

BD, illustrations, romans, essais, scénarios, photos, musiques, articles de presse, jeux vidéo et j’en passe, la nouvelle concerne tous les auteurs et autrices et les plonge depuis des semaines dans l’incertitude la plus complète quant à leur avenir. La réforme fiscale du droit d’auteur, telle que voulue et présentée par le gouvernement fédéral, les inquiète et surtout démontre une profonde méconnaissance du métier d’artiste.

David Courier invite quatre invités pour en débattre dans Mont des Arts :

Cyril Elophe de l'ABDIL, association des auteurs et autrices francophones de bande dessinée et de l'illustration

Aurélie Wijnants de l'ASA, association des scénaristes

Nicolas Anspach, éditeur

Gilles Milecan de l'AJP, association des journalistes professionnels

