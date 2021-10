Mont des Arts – La place des oeuvres d’art dans l’espace public

Mais comment les autorités gèrent-elles ce développement parfois anarchique ? Faut-il choisir des œuvres qui plaisent au plus grand nombre ? Qui doit financer ? Le public est-il réceptif, participatif ou simplement spectateur ? Et dans ce cas, comment l’impliquer davantage ?

Depuis plusieurs années, les œuvres d’art semblent vouloir sortir des murs de nos musées , et même de nos parcs, place qu’il leur était jusqu’ici traditionnellement réservée. On les retrouve en effet partout, des stations de métro aux parois des tunnels routiers, et sous toutes les formes : sculptures, installations temporaires, fresques murales, bâches peintes, graffiti etc…

Toutes ces questions et bien d’autres, votre magazine culturel Mont des Arts se les pose ce jeudi en compagnie de la plasticienne Ophélie Friberg, le dessinateur et auteur Philippe Geluck, le chorégraphe et plasticien Pierre Larauza et Arnaud Pinxteren, échevin de la rénovation urbaine à la Ville de Bruxelles et responsable du parcours BD.