Mont des Arts : focus sur le monde des marionnettes

Mont des Arts s’intéresse à un art ancestral qui continue de faire recette.

Une fois n’est pas coutume, Mont des Arts a décidé de s’intéresser à des artistes qui n’ont aucun problème : les marionnettes. Pas de problème de statut, de salaire, de chômage, d’horaire. Pas de file devant la FGTB, pas de courses à faire le soir dans le hard discount ou le night shop du coin, et pas de souci non plus de logement, ces artistes se contentent d’une caisse ou, pour les plus petits, d’une boite à chaussures.

Et en plus le public les adorent, et ça dure depuis des décennies. Pourquoi ? Quel est leur secret ? D’où tiennent-ils leur charme, leur mystère, leur culot et leur pouvoir ? Et pourquoi le théâtre contemporain, autant pour adulte que pour le jeune public, s’empare si souvent de cet outil magique ?

David Courier en parle ce jeudi dans Mont des Arts avec ses invités :

Marie-Odile Dupuis du Théâtre des 4 mains

Michel Villée et Noémie Vincart du collectif UNE TRIBU

Jean-Michel d’Hoop de la Compagnie Point Zéro

