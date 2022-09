Malgré la pluie, 13.000 festivaliers ont profité du Forest Sound

La pluie n’aura pas dissuadé les 13.000 participants au Forest Sounds, un petit festival organisé par la commune, le centre culturel BRASS et le Palais des Sciences, au cœur des vieilles pierres de l’abbaye.

Le public du Forest Sound a profité des airs de flûtes aux influences jazz, orientales et africaines du groupe belge Black Flower. Dans ce havre de nature à l’abbaye de Forest, les artistes sont inspirés : “L’endroit est génial, ça nous aide à nous mettre à l’aise, et à vraiment jouer de la musique. On fait beaucoup d’improvisation, donc c’est important qu’on se sente bien” nous confie Nathan Daems, membre du groupe.

La pluie ne les a pas empêchés de s’y sentir bien, tout comme les festivaliers, qui préfèrent danser sous les gouttes. Cet événement gratuit, en est déjà à sa sixième édition. Cette année, trois scènes ont été dressées, pour permettre à dix groupes, six DJ et cinq performeurs de se produire, parfois aussi au milieu de la foule. “On essaye d’avoir des groupes locaux, de découvertes internationales et de faire un mélange éclectique pour avoir les goûts de tout le monde“, explique Stéphanie Grootaers, Coordinatrice de Forest Sounds.

Samedi soir, la fête s’est poursuivie encore longtemps, jusqu’à ce que cet arc-en-ciel laisse la place au crépuscule.

■ Reportage de Anais Corbin, Arnaud Bruckner, Gauthier Flahaux et Stéphanie Mira