L’Ommegang revient du 3 au 5 juillet avec Josiane Balasko comme invitée d’honneur

Les rues de Bruxelles accueilleront l’édition 2024 du festival folklorique de l’Ommegang les 3 et 5 juillet prochain.

Cette tradition, reconnue au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2019, sera l’occasion pour le public d’assister à un spectacle sur la Grand-Place, au mythique cortège de l’Ommegang ou encore au traditionnel village de la Renaissance campé au Sablon.

Deux heures de spectacle ininterrompu dans un décor à l’allure “majestueuse” sur la Grand-Place de Bruxelles, c’est ce qui attend les curieux et curieuses le mercredi 3 et le vendredi 5 juillet lors de l’événement, qui prévoit quelque 2.000 places assises par jour de représentation.

Quarante-sept groupes folkloriques provenant de toute la Belgique seront présents à cette occasion, à l’instar des trois fanfares prévues.

Le cortège, long de deux kilomètres et composé de plus de 900 participants, défilera dans les rues de Bruxelles en partant du parc Royal “pour aboutir en apothéose dans le cadre somptueux de la Grand-Place illuminée par les jeux de LED sur les façades“, ont souligné les organisateurs.

“L’Ommegang, pris au sens large, se veut une reconstitution traditionnelle, respectueuse des leçons de l’histoire, mais aussi un extraordinaire spectacle de féerie lumineuse et sonore où interviennent des techniques numériques“, ont-ils ajouté.

Cette année, l’actrice et réalisatrice française Josiane Balasko portera le rôle d’Héraut lors de la cérémonie. Le festival accueillera en tant qu’invité du 9e art le dessinateur de bandes dessinées belge Johan De Moor.

Du 3 au 6 juillet, l’Ommegang perpétuera son traditionnel village et marché de la Renaissance – gratuit et accessible à tous – “afin de partager avec les petits et les grands, les modes de vie et produits d’antan, le tout dans une ambiance d’époque“. Le spectacle sera également au rendez-vous avec des tournois de chevalerie (fameuses joutes équestres de l’Ommegang) et un concours de tir à l’arbalète.

Belga – Photo : Belga