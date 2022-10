L’exposition Shin Hanga : les estampes du Japon au cœur de Bruxelles

Du 13 octobre 2022 au 15 janvier 2023, les estampes modernes du Japon 1900-1960 sont à l’honneur au Musée Art & Histoire de Bruxelles.

L’exposition “Shin Hanga” présentera pas moins de 220 estampes japonaises issues de deux collections privées des Pays-Bas, ainsi que des épreuves, croquis et estampes provenant de la collection du petit-fils de l’éditeur Watanabe.

Si les thèmes classiques comme les fleurs-et-oiseaux ou les paysages sont repris, les estampes Shin Hanga sont également le reflet d’un Japon qui se modernise.

“Cette exposition prouve une fois de plus la polyvalence de la collection du Musée Art et Histoire et l’habilité du patrimoine à rassembler des histoires, des communautés et des idées à travers les générations et les continents” confie dans un communiqué Thomas Dermine (PS), Secrétaire d’État pour la Relance et les Investissements stratégiques.

■ Reportage réalisé par Anaïs Corbin, Charles Carpreau et Manu Carpiaux