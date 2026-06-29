Les Midis-Minimes célèbrent 40 ans de musique classique à Bruxelles

Le Festival Midis-Minimes célèbre cette année son 40e anniversaire avec une nouvelle édition organisée du 1er juillet au 28 août. Fidèle à sa formule, le rendez-vous bruxellois proposera un concert de musique classique de 35 minutes chaque jour de semaine à 12h15, dans trois lieux du centre de la capitale.

Créé en 1986, le festival entend rendre la musique classique accessible au plus grand nombre grâce à un format court et à un prix d’entrée réduit de six euros. Sa programmation privilégie la découverte des répertoires et des interprètes, tout en parcourant les différentes époques, du Moyen Âge à la création contemporaine.

En raison de la fermeture de longue durée de la salle du Conservatoire, le festival poursuivra son adaptation à de nouveaux sites. Les concerts auront lieu au Cercle Royal Gaulois du 1er au 24 juillet, à l’église Notre-Dame des Victoires au Sablon du 27 juillet au 14 août, puis à la Salle M de Bozar, récemment rouverte après rénovation, du 17 au 28 août.

L’édition 2026 s’ouvrira le 1er juillet avec *Actéon* de Marc-Antoine Charpentier, interprété par l’ensemble Scherzi Musicali sous la direction de Nicolas Achten. Comme chaque année, plusieurs compositeurs belges seront mis à l’honneur, notamment Adolphe Biarent, Henriette Van den Boorn-Coclet, Claude Ledoux et Brecht Valckenaers. Une création mondiale est également annoncée le 29 juillet avec *The Waves* de David Aschenberg, interprétée par Musicatreize sous la direction de Roland Hayrabedian.

Le festival poursuivra également son soutien aux jeunes artistes et prolongera ses collaborations avec Leuven, où les concerts sont proposés depuis 2002 avec le centre culturel 30CC. Une nouvelle coproduction verra aussi le jour cet été à Tournai avec une série de trois concerts de quatuors à cordes organisée dans le cadre du nouveau festival Les Midis du Quatuor.

Belga