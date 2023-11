Le Monk rouvrira sous un nouveau nom

L’ancien café bruxellois Monk deviendra “Billie”, et servira à nouveau bières et autres plats de pâtes dès la fin janvier 2024. Au début du mois de mai dernier, le Monk a dû fermer ses portes à la suite de l’expiration du bail et d’un désaccord contractuel avec le propriétaire du bâtiment, le distributeur indépendant de boissons alcoolisées Horeca Logistic Services (HLS). L’information a été mardi confirmée par HLS.

L’emblématique Monk, situé dans le centre-ville de la capitale belge, s’appellera désormais Billie, “comme Holiday, Jean, Eilish et tant d’autres”, ont déclaré les exploitants. “Le message est surtout le suivant : venez comme vous êtes, car tout le monde est bruxellois”, ont-ils ajouté. Les trois nouveaux gérants – Steven De Visscher, Leentje Bruyninckx et Dries Heyman, basés à Bruxelles – souhaitent miser sur l’ancrage local, et HLS s’en réjouit.

“On ne touchera pas à une telle institution”, confirment les trois nouveaux propriétaires. “Malgré sa mort annoncée, nous continuerons à écrire l’histoire de ce café avec tout notre cœur et notre passion”. Leentje Bruyninckx bénéficie d’une expérience non négligeable dans la gestion de cafés. Les Bruxellois la connaissent peut-être comme copropriétaire d’un autre bar bruxellois bien connu, le Roskam, situé rue de Flandre.

“Le Roskam reste mon bébé et je ne le lâcherai jamais. J’étais moi-même derrière le comptoir du tout premier Monk en tant que barmaid et je serai désormais la grand-mère de la nouvelle équipe du bar”, a insisté Leentje Bruyninckx. Dries Heyman, formé en communication, explique qu’il faudra s’habituer à ce nouveau nom. “Nous voulions bien sûr conserver le nom Monk, qui fait partie intégrante de ce lieu emblématique depuis sa création, mais l’ancien exploitant en a décidé autrement”, a indiqué M. Heyman. “Cela nous donne néanmoins l’occasion de recommencer avec le même cachet propre au lieu et un nouveau nom”, s’est-il réjoui.

Belga