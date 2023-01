Le Festival du réel ‘En ville’ débute ce lundi à Bruxelles

Du 30 janvier au 5 février, se tiendra le festival du réel ‘En ville’ dans différents lieux de Bruxelles. L’appellation du “réel” permet à la sélection de proposer de la fiction et pas seulement des documentaires. Nina Closson est la chargée de communication du festival et elle était l’invitée du 12h30.

Il s’agit de la quatrième édition de ce festival, et cette année, il se concentre sur le territoire de l’intime et les films peuvent faire écho à votre vécu confirme Nina : “il y a des films qui soulèvent des questions universelles comme l’amour et à la première projection hier en amont du festival, on a bien vu que les personnes étaient touchées sur ces questions-là.”

L’amour… mais pas que. Le festival propose 24 films récents, 16 premières belges, dont les derniers films d’Alessandro Comodin, Miléna Trivier, Laura Poitras, Faustine Cros ou Jonás Trueba.

Si certains films sont déjà connus ou ont déjà été récompensés, pour Nina : “ils sont restés quand même confidentiels et notre intérêt, c’est de les montrer à Bruxelles.”

Le festival propose également une section compétition divisée en trois catégories : Film international long métrage, échappé et national.

Parmi les coups de coeur de Nina Closson, on peut évoquer Une vie comme une autre de Faustine Cros qui est un film sur sa mère avec des images d’archive et des images actuelles. “C’est un film très parlant et très courageux de la part de Faustine et de la famille” confie-t-elle.

Les films seront diffusés dans plusieurs lieux de Bruxelles comme le Palace ou encore le cinéma Galeries.