Le documentaire “Acupunctures Urbaines”, pour repenser notre espace public

Cette vision de la ville est au centre d’un documentaire réalisé qui dresse le portrait de l’architecte bruxellois Christophe Mercier.

Connaissez-vous l’acupuncture appliquée aux villes ? On appelle ça l’acupuncture urbaine, c’est-à-dire comparer la ville à un organisme vivant dont la santé doit être ménagée. “L’objectif, c’est d’agir à un point clé et peut-être voir les conséquences se manifester ailleurs qu’à l’endroit même où le projet a été mené. C’est aussi intervenir sur la ville de façon modeste, pas toujours vouloir de gros projets”, explique Christophe Mercier.

Dans le documentaire “Acupuncture urbaine”, réalisé par Mister Emma, l’architecte dévoile l’un de ses intentions : concevoir un aménagement du territoire plus inclusif et plus égalitaire. “Ça se traduit par un espace public dégenré, qui remet la femme au centre de la réflexion architecturale. Et ce n’est pas toujours évident. On ne va pas mettre des bancs roses, ce serait-contre productif”, explique-t-il. “C’est plus subtile. Positionner les bancs différemment, l’éclairage et des infrastructures sportives adaptées”.

Devenir le protagoniste d’un film, Christophe Mercier, ne s’y attendait. “Je n’ai pas compris pourquoi il est venu me trouver, en toute modestie. Mister Emma, c’est une personne qui fait un travail de dingue. Il a vraiment poussé l’architecture”.

■ Interview de Christophe Mercier, au micro du 12h30.