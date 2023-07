Le festival “Ars in Cathedrali” démarre ce mardi soir : musiques d’orgue et “d’amour” au programme

La cathédrale des Saints Michel et Gudule accueille dès ce mardi soir le festival. Le thème de cette année est “Music of Love”.

Jusqu’au 29 août, des concerts d’orgue seront donnés au sein de la cathédrale des Saints Michel et Gudule, dans le cadre du festival “Ars in Cathedrali“. Au cours de l’été, des œuvres classiques et modernes sur le thème de l’amour seront ainsi présentées chaque mardi soir à 20h00.

Si la cathédrale compte trois orgues, tous les concerts seront joués sur le plus grand d’entre eux, situé dans la nef de la cathédrale. L’instrument de 30 tonnes, construit en 2000 par Gerhard Grenzing, comporte trois buffets: le corps central, avec une console et quatre claviers, ainsi que deux tourelles de pédale de part et d’autre. Son emplacement est idéal du point de vue acoustique, car il bénéficie de la voûte, qui réfléchit le son vers le bas.

Une vidéo de l’organiste sera par ailleurs projetée sur un écran installé en hauteur, tandis que les musiciens qui l’accompagneront joueront au même niveau que le public.

La programmation passera de répertoires symphoniques (Liszt, Alain, Duruflé), à la musique ancienne (Sweelinck, Pachelbel, Attaignant), ou encore à certaines soirées dédiées à l’œuvre du musicien de référence de l’orgue, Johann Sebastian Bach.

“Notre festival fait vivre au public mélomane la puissance de l’instrument sensible et imposant qu’est l’orgue. Cette nouvelle édition du festival de la cathédrale de la capitale européenne invite au romantisme et aux sentiments les plus vibrants”, souligne l’abbé Benoit Lobet, doyen de la cathédrale.

Les places seront vendues au prix de 18 euros pour les concerts d’ouverture et de clôture, et de 14 euros pour toutes les autres dates.

