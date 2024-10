Le dramaturge bruxellois Alex Lorette lauréat du Prix littéraire 2024 du Parlement de la FWB

Le dramaturge bruxellois Alex Lorette s’est vu décerner mercredi le Prix littéraire 2024 du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour sa pièce “Aussi long que le silence”.

Le jury a salué “la grande qualité” de l’écriture de l’auteur ainsi que “le ton juste et la progression narrative soutenue” de sa pièce. Le jury était composé de membres de l’Académie royale de langue et littérature françaises, d’écrivains belges de langue française, de l’antenne francophone de l’association internationale d’écrivains “Pen Club”, ainsi que de représentants du Forum des Jeunes. Le jury a reçu pas moins de 76 candidatures et trois d’entre elles ont été sélectionnées comme finalistes.

Décerné depuis 1975, le Prix Littéraire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles récompense chaque année le travail d’un ou d’une auteur(e) d’expression française illustrant la sensibilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles ou consacré à son patrimoine culturel. Le prix met successivement à l’honneur différents genres littéraires, à savoir le théâtre, la fiction en prose, la poésie ou les essais.

Né en 1973, Alex Lorette vit à Bruxelles. Il est diplômé en économie et en sociologie, mais est aussi détenteur d’une licence en sciences théâtrales. Il a réalisé l’ensemble de son cursus de comédien à la Kleine Academie de Bruxelles. Il est l’auteur de plusieurs textes dramatiques, de romans , de scénarios et est également metteur en scène. Il a déjà reçu de nombreux prix, dont le prix Unesco de l’Institut international du théâtre et le prix des Ecrivains associés au théâtre.

