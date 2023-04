Le Brunch débarque en télévision sur BX1

Déjà disponible sur le DAB+, votre émission culturelle quotidienne est désormais à voir sur le petit écran.

Depuis le 27 septembre 2022, Charlotte Maréchal et son équipe (Maria Bemba, Juliette Nesson, Safouane Abdessalem, Sabine Ringelheim et Pierre Beaudot) vous propose du lundi au vendredi, de 9h00 à 11h30, Le Brunch. Ce rendez-vous vous parle chaque jour de la culture sous ses multiples facettes : littérature, cinéma, BD, jeux vidéo, théâtre, musique, arts plastiques, danse, etc.

Un journal de la culture, une chronique sur les événements bruxellois qu’il ne faut pas manquer, les passeurs de culture qui vous concoctent une sélection spécialisée, les interviews des artistes de chez nous et les entretiens long format avec les acteurs et actrices de la culture contemporaine : c’est tout cela et plus encore que vous pouvez découvrir dans Le Brunch.

Déjà disponible en DAB+ et sur notre site, Le Brunch est désormais également à découvrir en télévision. Après Bonjour Bruxelles, retrouvez Charlotte et l’équipe du Brunch sur le canal 10 sur Proximus Pickx et Telenet, le canal 11 sur VOO et le canal 13 sur Orange.

Et comme d’habitude, toutes les chroniques de votre émission culturelle sont à réécouter en replay et podcast sur notre site et sur toutes les grandes plateformes d’écoute (Apple Podcasts, Deezer, Spotify…).