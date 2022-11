L’autrice Sophie Wouters est la lauréate d’un Manneken-Prix pour “Célestine”

Un ouvrage qui raconte le parours d’une orpheline devant la Cour d’assises.

Elle était jusqu’ici artiste peintre, et n’est devenue autrice qu’en 2021 : Sophie Wouters est la lauréate du Prix ‘auteur bruxellois” des “Manneken Prix 2022”, un “prix littéraire bruxellois décerné par un jury multiple et anonyme“, indiquent les organisateurs. Cette Bruxelloise est récompensée pour son premier roman, “Célestine“ : “un récit humain, touchant et drôle, avec une plume acérée, des personnages entiers et la coexistence du beau et du terrible“, explique le jury.

Ce roman, déjà lauréat du Prix littéraire de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth en 2021, et vendu à six mille exemplaires en Belgique et en Suisse, relate l’histoire de Célestine, orpheline de naissance, qui est élevée dans les années soixante en France par de lointains parents qui ne souhaitaient pas d’enfants. “Dix-sept ans plus tard, l’adolescente se retrouve devant la Cour d’assises des mineurs. Mais que s’est-il donc passé pour que la ravissante et douce Célestine, dont l’avenir était plus que prometteur, soit jugée pour un crime dont tout semble l’accuser ?“, résume son éditeur, 180°Editions.

“Cette nuit, j’ai lu Célestine. Ton texte m’a bouleversée, je n’ai pas pu m’arrêter. Je te dois une nuit blanche !“, a notamment expliqué l’autrice Amélie Nothomb.

Les autres lauréats

Différents Manneken-Prix ont également été décernés ce dimanche. En voici la liste :

– Manneken-Prix du livre sud Bruxelles : “Le netsuke” de Thomas Lavachery (Esperluète)

– Manneken-Prix du livre en bruxellois : “Je zwanze donc je suis” de Georges Roland (Le Livre de votre région)

– Manneken-Prix du dessinateur bruxellois : Bernard Swysen (auteur, notamment, de la série “Rouletabille“, avec André-Paul Duchâteau)

– Manneken-Prix du critique littéraire bruxellois : Daniel Bastié, animateur de la revue Bruxelles Culture

– Manneken-Prix de l’éditeur bruxellois : Maxime Lamiroy des Éditions Lamiroy

– Manneken-Prix du spectacle bruxellois : “Tôa” de Daniel Hanssens, à la Comédie de Bruxelles

– Manneken-Prix du libraire bruxellois : Nicolas Davila du Filigranes corner de l’avenue Lepoutre

– Manneken-Prix du public : Alain Magerotte, auteur notamment de “Exorcisme à Berchem-Sainte-Agathe”

ArBr – Photo : 180°Editions