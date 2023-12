La Ville de Bruxelles inaugure son premier centre culturel congolais

Ce vendredi, la Ville de Bruxelles vient d’inaugurer le premier centre culturel congolais. L’objectif est de raconter l’histoire du Congo et de la Belgique dans une pensée reconstructive.

Situé dans l’ancienne écluse du Midi, sur le boulevard Poincaré, le centre proposera une programmation variée et “ouverte aux cultures africaines”, sous forme de concerts, expositions, projections, cafés littéraires, ainsi qu’un centre d’information sur les cultures et l’histoire du Congo et de l’Afrique. “Nous sommes conscients de l’histoire commune qui lie la Belgique et le Congo, et nous souhaitons que ce centre soit un outil de diffusion de cette histoire, mais surtout qu’il devienne un lieu d’émancipation des communautés congolaises, belgo-congolaises et africaines à Bruxelles”, a expliqué le bourgmestre de la Ville, Philippe Close (PS). Offrir une immersion au cœur des différentes cultures africaines et refléter la diversité des nombreuses communautés qui coexistent à Bruxelles et en Belgique, tels sont les objectifs du centre, a appuyé l’échevine de la Culture, Delphine Houba (PS).

Cette initiative s’inscrit dans la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine, proclamée par l’Assemblée Générale des Nations Unies en 2015. Celle-ci exhortait entre autres la Belgique à “s’attaquer aux causes profondes du racisme actuel”. La Ville entend y répondre avec engagement, notamment au travers de ce projet qui marque une “étape essentielle dans le travail de décolonisation des mentalités”.

Avec Belga