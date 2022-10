La sixième édition de Bruxelles sur Scènes s’ouvre ce mardi

Pendant tout le mois de novembre, 13 cafés-théâtres participent à l’opération et proposent des spectacles originaux, en jazz, théâtre ou humour. Le patron de l’Os à moelle, le plus vieux café-théâtre bruxellois, est l’invité du 12h30.

Cet évènement permet de mettre en lumière les différents cafés-théâtres de la capitale, souvent méconnus du public. “Avec toutes les crises que nous venons de passer, le rôle des cafés-théâtres devient de plus en plus important“, estime Samuel Bernard. “Pendant toute une période, il y a une quinzaine d’années, ces lieux intimistes étaient un peu oubliés. Aujourd’hui, les gens se rabattent de plus en plus sur ces petits endroits, probablement parce qu’il y a quelque chose de plus rassurant, plus chaleureux et plus accessible financièrement.”

Outre l’Os à moelle, prennent également part à cette opération l’Atelier Marcel Hastir, Au B’izou, le Café de la Rue, Fou Rire, Côté Village, la Jazz Station, Le Jardin de ma Soeur, Le Petit Chapeau Rond Rouge, Le Rayon Vert, le Musée Charlier, The Music Village et ZoArt.

Au programme : spectacles d’impro, concerts, pièces de théâtre, humoristes… Avec un pass au prix de 20 € donnant accès à 13 représentations sur le mois, une par établissement participant.

► Découvrez la programmation complète du festival ici.

■ Une interview de Samuel Bernard, gérant de l’Os à moelle au micro de Vanessa Lhuillier et Murielle Berck