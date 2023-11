La ministre Linard veut rassurer sur la potentielle réduction des subsides aux arts de la scène

La ministre de la Culture Bénédicte Linard (Ecolo) a qualifié de “rumeurs” la volonté prêtée au gouvernement de réduire sévèrement à l’avenir les subsides de plusieurs grands théâtres de Wallonie et de Bruxelles au profit d’opérateurs émergents.

“Je tiens à rassurer les personnes concernées: le processus (décisionnel au sein du gouvernement, ndlr) suit son cours comme annoncé”, a indiqué la ministre, interrogée en séance plénière du Parlement de la FWB par les députés Olivier Maroy (MR) et Benoît Dispa (Les Engagés). “Je comprends l’impatience et l’inquiétude par rapport à ces rumeurs. L’intention (du gouvernement) est de trouver le juste équilibre tant au service des opérateurs culturels existants que du renouveau”, a ajouté Mme Linard.

“Bien sûr, on doit opérer des choix et il faut établir des priorités dans un souci de bonne gestion des deniers publics. Même s’ils ont été augmentés, les moyens ne sont pas illimités”, a-t-elle toutefois précisé. Le gouvernement de la FWB doit renouveler d’ici la fin de cette année les conventions de subsidiations des opérateurs culturels de Wallonie et de Bruxelles, notamment ceux des arts de la scène. Pour ces derniers, l’exécutif a dégagé un budget de 140 millions d’euros pour 2024, “des montants jamais atteints par le passé!”, a insisté mercredi Mme Linard devant les députés.

“Je me bats pour faire émerger le plus de projets (culturels) possibles. Je ne compte pas changer cette ligne, et cela non seulement au bénéfice des opérateurs culturels dans leur ensemble, mais aussi toujours pour plus de personnes”, a-t-elle conclu. Dans sa réplique, le député Maroy, dont le parti siège dans la majorité, a assuré que celui-ci veillerait en gouvernement à ce que les grands théâtres ne voient pas leurs subsides se réduire lors de l’adoption des prochains contrats programmes.

Belga