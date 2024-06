La BRAFA a élu son nouveau président

Klaas Muller a été élu Président de la BRAFA et succède à Harold t’Kint de Roodenbeke.

Comme de tradition en juin, les membres de l’asbl Foire des Antiquaires de Belgique, organisatrice de la BRAFA Art Fair, ont tenu ce jeudi 13 juin leur Assemblée Générale Statutaire.

Objectif de la réunion : renouveler le Conseil d’Administration pour un mandat de 3 ans. Suite au scrutin, Klaas Muller a été élu Président de la BRAFA. Il succède à Harold t’Kint de Roodenbeke qui a exercé quatre mandats consécutifs et a reçu le titre de Président honoraire.

“La BRAFA a toujours été une foire très éclectique, cela fait partie de notre identité, et mon rôle en tant que Président sera de protéger ce que nous avons créé tout en amenant encore plus de qualité et de diversité au niveau des spécialités”, a commencé Klaas Muller dans le communiqué. “La dernière édition en janvier 2024 a été très appréciée pour la qualité des galeries présentes et la beauté du décor. Il est important de continuer dans cette voie tout en attirant d’autres disciplines qui sont encore sous-représentées aujourd’hui. C’est une recherche constante d’équilibre.”

Par ailleurs, 6 autres membres ont été désignés avec Christophe Boon (Boon Gallery à Knokke : art moderne et contemporain), Didier Claes (Claes Gallery à Bruxelles : arts classiques d’Afrique), Tobias Desmet (Gallery Desmet à Bruxelles : sculpture classique de l’Antiquité à la période néoclassique), Arnaud Jaspar-Costermans (Costermans & Pelgrims de Bigard à Bruxelles : tableaux anciens, mobiliers et objets d’art des XVIe-XVIIIe siècles), Jean Lemaire (Lemaire à Bruxelles : faïences et porcelaines anciennes) ,Herwig Simons (Herwig Simons Fine Arts à Bruxelles : objets d’art de l’Antiquité à nos jours).

Foire internationale à ancrage belge, la BRAFA sélectionne et accueille chaque année plus de 130 galeries majeures. L’édition 2025 se tiendra du dimanche 26 janvier au dimanche 2 février à Brussels Expo dans les Palais 3 et 4. En 2024, 67.000 amateurs d’art ont parcouru les allées de la Foire.

Rédaction