Gotti Maras dépasse la barre des 30 million de streams

Un talent qui n’a pas fini de surprendre

Ses derniers morceaux, « R.O.C » et « Dîner des cons », ont été accueillis avec enthousiasme, mettant en lumière son talent et son influence croissante dans le paysage musical. Et ce n’est que le début : Gotti Maras nous réserve encore plus de surprises. En pleine ascension, il se produira sur scène le 30 novembre au Concert Rap à la MJC Chapelle et prépare un nouveau single intitulé “Cash“, qui sortira le 22 novembre. Une occasion à ne pas manquer pour découvrir l’étendue de son répertoire et son talent exceptionnel !

