Good lock box : un atelier de création à la maison

De la cuisine à la création d’objets, chaque Good Lock Box permet de faire une activité manuelle.

Imaginée pendant le confinement, Good lock box permet aux plus jeunes comme aux seniors de réaliser des objets. Dans la boîte on y retrouve l’ensemble des accessoires nécessaires à la création d’un objet ainsi qu’une notice. Les premiers prototypes ont été inventés avant la fête de Pâques. On pouvait y retrouver des moules pour imaginer ses propres œufs en chocolat. Par la suite, les commandes se sont multipliées et l’entreprise s’est agrandie. Grâce à un abonnement annuel on peut maintenant recevoir 4 box sur des thèmes différents (Noël, Saint Valentin….). L’objectif de l’entreprise est de proposer une box pour chaque âge : les enfants comme les adultes. Mais pas seulement, des box “entreprises” sont en projet.

► Un reportage de Jim Moskovics, Charles Carpreau et Maxime Henrotin