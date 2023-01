Flamani a participé à Urban 360, le programme de suivi d’artistes de musique urbaine

Le rappeur Flamani est l’un des dix participants du programme Urban 360. Durant cette formation pour les jeunes artistes de musique urbaine, Flamani a reçu de précieux conseils pour faire décoller sa carrière. Il était l’invité du 12h30 pour raconter son expérience.

Urban 360, c’est un programme d’accompagnement pour les jeunes artistes de musique urbaine, en collaboration avec Bruxelles Formation. Il a permis à de nombreux jeunes de vivre leur rêve, grâce à la formation proposée, et à l’exposition offerte. Le jeune rappeur, auteur et interprète, Flamani a pu en bénéficier et en profiter : “C’est au bout d’un an et demi que j’ai rencontré ce dispositif après avoir vu un appel à candidatures“, raconte-t-il dans le 12h30.

Pour se démarquer dans ce milieu, il faut proposer quelque chose de différent, mais authentique, nous explique Flamani. “C’est un challenge, de savoir équilibrer les deux. C’est le travail d’une vie pour certains artistes“, ajoute-t-il.

Urban 360 lui est donc apparu comme une aubaine pour y arriver : “Ça englobait tout ce qu’il y a en dehors de la musique. C’est un peu un problème quand on est artiste amateur, on veut faire la meilleure musique du monde, on se focalise à fond. C’est chouette, mais il y a d’autres aspects à prendre en compte si on veut avoir un projet qui évolue et qui est solide“, justifie Flamani.

“Je ne m’y attendais pas vraiment”

Pour bénéficier de ce dispositif total d’accompagnement d’artistes, Flamani a dû rentrer dans certains critères stricts. Seuls les auteurs ayant déjà sorti un projet musical et ayant des morceaux inédits pouvaient postuler.

Sur près de 500 personnes, 80 ont fait partie de la première sélection, pour que seuls 10 lauréats soient choisis. “J’étais super heureux. J’ai reçu un coup de fil quelques semaines après avoir candidaté. Je ne m’y attendais pas vraiment, j’avais même un peu oublié“, se réjouit Flamani.

Un accompagnement varié

Sept modules de formations sont proposés aux participants. Elles apprennent, notamment, à faire sa promo, créer son identité artistique, savoir où se faire diffuser et sur quelle scène jouer. “C’est pas évident, mais heureusement que l’on avait des intervenants de qualité pour nous expliquer ces thématiques là“, ajoute l’artiste.

Des professionnels de la musique leur ont partagé leurs précieuses connaissances. Parmi eux, des profils variés, mais tous importants dans une carrière d’artiste : des programmateurs, des managers ou encore un avocat.

Au cours de la formation, Flamani a rencontré neuf autres artistes avec qui il travaille encore aujourd’hui : “Comme on s’est très vite très bien entendu, on travaille déjà sur des collaborations“. Flamani compte sortir son nouvel EP en mars 2023.

■ Interview de Flamani réalisée par Fanny Rochez et Vanessa Lhuillier