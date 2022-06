Eddy Ape, lauréat du prix Octave Zinneke, en session acoustique exclusive sur BX1 ce samedi

Ce samedi à 18h15 sur BX1, Eddy Ape, le lauréat du prix Octave Zinneke offrira une session acoustique exclusive dans une émission qui lui sera consacrée.

Cela fait plus de 10 ans que Eddy Ape est actif dans la musique. Il se fait remarquer il y a déjà 5 ans, avec la vidéo “Voyage”, en collaboration avec Shady et Criticos. L’autodidacte est plutôt bien entouré : avec le beatmaker Ekany, il a crée le label La Mesure Inversée. En 2019, il franchit une nouvelle étape, avec le projet Tweny Tweny, sur lequel on retrouve Wha Gwan.

Eddy Ape, c’est un mélange de hip-hop, de néo soul, de rumba, de rap et de trap. En 2021, il le prouve une fois de plus avec son EP “Supernova”. Cette année, le voici lauréat du prix Octave Zinneke, le meilleur artiste bruxellois, dans le cadre des Octaves de la Musique. C’est d’ailleurs vous qui l’aviez choisi, sur le site de BX1.be. Il avait obtenu 39,3% des votes du public devant Iliona (29,7%), Boa Joo (18,5%) et TUKAN (12,5%).

Ce samedi, sur BX1, une émission lui sera consacrée. Celle-ci a été enregistrée à la Maison de la Création, à Laeken. Accompagné de deux producteurs, le guitariste Coco, le pianiste Ekany, ils nous réservent une session spéciale acoustique exclusive.