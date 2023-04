Douze nouveaux noms à l’affiche du festival Couleur Café

La 33e édition du festival de musiques du monde se tiendra du 23 au 25 juin au pied de l’Atomium à Bruxelles

Chaque année, les musiques soul, funk, hip-hop, reggae, blues, salsa ou encore ska sont à l’honneur grâce à des artistes issus de tous les continents. Le 23 juin, Jaz Elise, la sensation féminine jamaïcaine fera vibrer le public, tandis que les Bruxellois M.CHUZI et leurs afrobeats viendront égayer la première journée de Couleur Café. Le 24 juin, ce sera le rappeur britannique ArrDee c ArrDee et le producteur bruxellois Kuna Maze qui ambianceront le public. Sur la Black Stage, on retrouvera la princesse de l’amapiano, Uncle Waffles et l’Ougandaise Kampire. Le 25 juin, Reinel Bakole offrira un spectacle complet.

Cette année encore, la Dub Stage sera animée par le groupe bruxellois Reggaebus Soundsystem. En plus des artistes annoncés, Mahom, Vandal, Little Lion Sound et Anthony V viennent compléter ce line-up.

Belga – Photo : Belga