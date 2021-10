Architecture, expo, poupée géante et parcours d’artistes : découvrez nos émissions Bruxelles vit ! de la semaine

Charlotte Maréchal fait voyager son micro aux quatre coins de la capitale pour vous faire découvrir les événements qui animent Bruxelles, dans l’émission Bruxelles vit !, du lundi au vendredi de 14h00 à 16h00 sur BX1+.

Brussels Biennale of eclectic Architecture

Organisé par Explore.Brussels, l’événement, étalé sur deux weekends, propose une occasion unique de découvrir les créations emblématiques du mouvement éclectique à Bruxelles. Le lundi, l’émission Bruxelles Vit ! se déroulait en direct de l’Hotel Knuyt De Vosmaer à 1000 Bruxelles. Armée de son micro, Charlotte Maréchal a rencontré avec les organisateurs, un guide qui fera des visites du Palais de Justice ce week-end. Vincent De Wolf, le bourgmestre de la commune d’Etterbeek, est également intervenu pour nous parler de la maison Hap, mais aussi l’architecte Françis Metzger en charge de la rénovation de l’Aegidium à Saint-Gilles.

L’expo “Châteaux et ensembles ouvriers” à Uccle

Ce mardi, Charlotte Maréchal s’est rendue à l’exposition “Châteaux et ensembles ouvriers” à Uccle. Elle est organisée par le Cercle d’histoire, d’archéologie et de Folklore d’Uccle et environs. L’émission s’est déroulée en direct de la Maison des Arts d’Uccle.

Walk with Amal

Charlotte Maréchal part à la rencontre d’Amal, une poupée géante qui parcourt l’Europe pour sensibiliser à la situation des enfants déplacés et réfugiés. Alors, ce mercredi, l’émission débute sur la place de la monnaie pour accueillir Amal avec les Chœurs des enfants de La Monnaie pour ensuite suivre le cortège jusqu’aux abattoirs d’Anderlecht. Un numéro de Bruxelles Vit ! sous la pluie, mais dans la bonne humeur.

Parcours 1190

Ce jeudi, l’émission est dédiée à un parcours d’artistes à Forest. L’émission débute au BRASS, le centre culturel de Forest, pour y découvrir l’exposition « Marais Wiels, regard croisés » avec Benoit Brunel et le planning du week-end avec Hilde De Visscher. Charles Spapens, l’échevin de la culture de la commune de Forest nous emmène ensuite en balade en passant par le Wiels, La Fondation A et pour finir à la galerie Galila’s POC.

Made in Asia

Et on termine la semaine à la Made In Asia. Charlotte Maréchal a embarqué son micro dans ce salon qui rassemblement des fans de mangas, d’animes, de youtubeurs et de jeux vidéos.

