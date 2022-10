À Paris, Tintin s’offre une exposition immersive, qui pourrait passer par Bruxelles

“Tintin, l’aventure immersive” s’est ouverte vendredi à Paris.

Des écrans géants retraçant ses aventures à travers le globe, répartis sur les 1.600 mètres carrés de l’Atelier des Lumières, un espace d’exposition situé dans le onzième arrondissement de Paris : c’est ce que propose depuis ce vendredi “Tintin, l’aventure immersive“. Six ans après l’exposition-événement consacrée à Hergé au Grand Palais, le reporter bruxellois est donc de retour dans la capitale française pour cette “création unique consacrée à ses aventures, conçue spécialement pour l’Atelier des Lumières, premier centre d’art numérique à Paris“, indiquent les organisateurs.

“Depuis la première édition de Tintin au pays des Soviets en 1929 jusqu’aux parutions plus récentes, Tintin, l’aventure immersive fera honneur au célèbre reporter à la houpette, ce grand voyageur dont les péripéties autour du monde s’inscrivent dans la culture populaire depuis près de cent ans“, ajoutent les organisateurs, “Promesse d’une relecture singulière et immersive de l’oeuvre d’Hergé, cette création permettra aux petits comme aux grands de se (re)plonger dans l’univers créatif et fictionnel de l’un des plus grands auteurs de la bande dessinée du vingtième siècle“.

Ainsi, les créateurs de l’expérience (Culturespaces qui a collaboré avec Moulinsart) ont travaillé à partir des réelles cases des albums, en numérisant et agrandissant certains dessins. “On nous a fourni des scans en très très haute définition de tous les albums de Tintin, et ce qui est assez génial pour nous, c’est qu’Hergé dessine avec une ligne claire, avec des lignes parfaitement tracées, et qui supportent donc très bien l’agrandissement“, explique à BFM-TV Grégoire Monnier, concepteur digital de l’exposition.

Une bande sonore très rock

Pour accompagner l’exposition, c’est une bande sonore très rock qui suit les visiteurs de case en case, “des musiques qui ont inspiré Hergé, on sait qu’il appréciait particulièrement les Beatles ou les Pink Floyd“, explique à la RTBF Grégoire Monnier. “Dans une exposition immersive, l’exaltation du spectateur repose pour moitié sur l’animation des images, et pour l’autre sur le son“, ajoute Jacques de Tarragon, directeur de l’Atelier des Lumières, interrogé par Le Soir.

L’exposition est visible jusqu’au 20 novembre à Paris, puis aux fêtes, avant un tour du monde. L’exposition pourrait aussi passer par Bruxelles, nous précise-t-on.

ArBr – Photos : © Culturespaces / C. de la Motte Rouge / © Hergé -Tintinimaginatio – 2022