30 portraits de Belges célèbres à la Bourse
14 mai 2026 - 10h20
L’artiste-peintre Paula Raiglot expose ses œuvres à la Bourse de Bruxelles. The Belgious est à voir jusqu’au 24 mai. Paula Raiglot était une des invitées de Bonjour Bruxelles.
L’artiste-peintre Paula Raiglot expose ses œuvres à la Bourse de Bruxelles. The Belgious est à voir jusqu’au 24 mai. Paula Raiglot était une des invitées de Bonjour Bruxelles.
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