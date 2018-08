La Ville de Bruxelles va restaurer les œuvres d’art de l’ancien siège de Dexia

Le “Capteur de ciel” de Pol Bury ainsi que deux autres œuvres artistiques installées au sein de l’ancien siège de Dexia, racheté par la Ville de Bruxelles pour y installer le futur bâtiment central de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles, vont être restaurées.

La sculpture “Le capteur de ciel” de Pol Bury trône timidement au coin des rues De Ligne et Montagne de l’Oratoire devant l’ancien siège de Dexia. Aujourd’hui couverte de tags, l’œuvre va bientôt être remise à neuf, annonce l’échevin de l’Urbanisme de la Ville de Bruxelles Geoffroy Coomans de Brachène (MR) dans le quotidien Le Soir ce lundi. Le bâtiment devant laquelle la sculpture se trouve a en effet été racheté pour 27 millions d’euros par la Ville de Bruxelles qui va y installer le futur bâtiment central de la zone de police Bruxelles Capitale-Ixelles.

Le “capteur de ciel” ne sera pas la seule œuvre restaurée. En effet, une peinture murale de Folon, baptisée “Ville magique” et réalisée en 1981, a également été découverte dans l’immeuble, tout comme la sculpture “Artifices d’acier” d’Oliver Strebelle et située dans le patio, une réalisation de 20 mètres de haut et 19 mètres de large, tout en acier inoxydable. Les trois œuvres resteront en place après leur restauration vu leur taille imposante et leur emplacement.

Gr.I. – Photo : Google Street View