Ville de Bruxelles : suivez le conseil communal de ce 11 mai en direct vidéo

Depuis juin 2019, le conseil communal de la Ville de Bruxelles est diffusé en direct vidéo et disponible sur BX1.be.

Tous les quinze jours, les élus communaux de la Ville de Bruxelles se réunissent à l’hôtel de ville pour un conseil communal, afin de discuter des politiques locales autour de la capitale. Depuis le confinement, ce conseil communal se tient par visioconférence, et non plus sur place.

Découvrez l’ordre du jour de la séance de ce 11 mai en cliquant ici, et téléchargez le supplément de l’ordre du jour en cliquant ici.