Tout le monde les pensait perdus : les plans du palais de justice de Bruxelles ont été retrouvés

Emprisonné dans ses échafaudages depuis 1984, c’est devenu l’un des symboles de la capitale. Le Palais de justice de Bruxelles a été construit entre 1866 et 1883. Dessiné par l’architecte Joseph Poelaert, ces précieux plans avaient disparu depuis la seconde Guerre Mondiale.

Le 3 septembre 1944, le Palais de Justice de Bruxelles fut incendié par les Allemands et selon la légende, les plans partirent en fumée.

Mais aujourd’hui, après plusieurs années de recherche, six étudiants de l’Executive Master en patrimoine de l’Université Libre de Bruxelles (ULB), sous la direction de l’architecte Francis Metzger, ont remis la main sur ces croquis aux Archives générales du royaume, révèle ce lundi le journal Le Soir. Des archives qui seront d’autant plus précieuses que le bâtiment est en cours de rénovation et que ses échafaudages devraient être enlevés dans les prochaines années. Ce chantier ne devrait toutefois pas se terminer avant 2036.

■ Reportage de Camille Tang Quynh et Béatrice Broutout.