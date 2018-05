Rassemblement devant la gare Centrale pour dénoncer la situation à Gaza

Plusieurs centaines de personnes sont rassemblées depuis 18h au Carrefour de l’Europe, Gare Centrale, pour dénoncer le “massacre en cours à Gaza”, à l’appel de plusieurs associations, dont l’Association Belgo-Palestinienne.

Près de 60 Palestiniens ont été tués et 2.400 blessés par des tirs de soldats israéliens à proximité de la barrière de sécurité qui sépare la bande de Gaza du territoire israélien lors de heurts et de manifestations de masse contre l’inauguration de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, qui avait lieu à quelques dizaines de kilomètres de là.

Les manifestants demandent notamment que “la Belgique cesse toute collaboration avec Israël tant que celui-ci ne respecte par le droit international“, et “la fin de l’occupation et de la colonisation des territoires palestiniens“, “le respect, la protection et la promotion des droits des réfugiés palestiniens à retourner dans leurs foyers” et “la reconnaissance des droits fondamentaux et la pleine égalité des habitants palestiniens vivant dans les territoires de 1948.”

De son côté, le département des Affaires étrangères a convoqué ambassadrice d’Israël en Belgique, Simona Frankel, à la suite de propos qu’elle a tenus mardi matin en radio concernant les victimes de la répression israélienne à Gaza. “On peut entendre beaucoup de choses, mais il y a des limites“, a estimé le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders.

“Je regrette beaucoup pour chaque humain décédé même si ce sont des terroristes, 55 terroristes qui viennent près de la barrière pour essayer de passer sur le territoire israélien“, a notamment déclaré Simona Frankel au micro de La Première (RTBF). “Entendre que toutes les personnes qui ont été tuées étaient des terroristes, cela dépasse l’entendement“, a souligné Didier Reynders, avant de rappeler que plusieurs enfants palestiniens ont perdu la vie lundi dans les heurts avec les forces israéliennes. “Il y a une confusion des genres qui va trop loin“, a-t-il insisté.

Le chef de la diplomatie belge a par ailleurs réitéré sa dénonciation de l’usage disproportionné de la force par l’armée israélienne, que l’ambassadrice avait affirmé plus tôt ne pas comprendre. “L’idée de la proportionnalité est claire. Il n’y a eu aucun blessé du côté d’Israël“, a souligné le ministre.

Les Affaires étrangères rappelleront à l’ambassadrice Frankel le nécessaire respect par l’État d’Israël de ses engagements internationaux, que ce soit en matière d’emploi de la force publique ou encore de respect du droit de manifestation. Elles lui feront également part de leur réprobation quant aux propos qu’elle a tenus.

Avec Belga

