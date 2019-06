L’Ilot sacré change de visage

Cela faisait un an que la zone était en travaux afin de trouver ses couleurs d’antan. Ce chantier s’inscrit dans la continuité des autres de la zone Unesco afin de redonner ses lettres de noblesse à une zone souvent fréquentée uniquement par les touristes.

Certains voiries ont été entièrement refaites comme la rue des Bouchers, la Petite rue des Bouchers, la rue des Dominicains, la rue d’Une Personne, du Marché aux peaux, de l’impasse de la Fidélité, l’impasse de la Tête de boeuf et enfin de l’impasse du Chapelet.

Au début du mois de juin a été inauguré le projet « Îlot 1696 » avec 12 logements et 6 commerces entre la rue Marché aux Herbes et la Petite rue des Bouchers. Fin 2018, le projet « Square Sacré » entre la rue des Dominicains et la rue de l’Ecuyer a réhabilité une quarantaine de logements avec des commerces au rez-de-chaussée à encore affecter. La partie rue de l’Ecuyer est encore en cours de chantier. Fin 2017, le projet d’envergure « Galika » avait mis fin au dernier chancre important du centre historique avec la réhabilitation d’une cinquantaine de logements et de 2 commerces.

Le but est aussi de redonner une vie au quartier en dehors de son affectation touristique. Cela devrait avoir pour effet une augmentation de l’attractivité et surtout de la sécurité.

V.Lh. -Images: Nicolas Franchomme