Licenciements des quatre animateurs au sein de l’ASBL BRAVVO: les négociations sont constructives

Une réunion de négociation entre des représentants syndicaux FGTB et CSC et les autorités de la Ville de Bruxelles au sujet du licenciement de quatre animateurs de l’ASBL communale de prévention BRAVVO a eu lieu mercredi sans aboutir, mais sans toutefois déboucher sur un blocage.

La Ville était représentée par l’échevine de la Jeunesse Faouzia Hariche, le bourgmestre Philippe Close et la direction de l’association.

A la sortie de la réunion, Mathieu Verhaegen, délégué syndical CGSP, a qualifié les discussions de constructives. Une assemblée générale aura lieu le 17 mai prochain.

Des pistes ont été proposées. Les syndicats ont décidé de voir si la mise en pratique de l’une d’elles se révélera concluante. “Une méthode a été proposée par le bourgmestre, mais je ne veux pas rentrer dans les détails pour l’instant”, explique Mathieu Verhaegen. “Elle propose un agenda assez court. (…) On part d’avis très divergents, mais j’ai l’impression qu’on pourra se retrouver sur un accord”.

Les travailleurs en cause dépendent du centre Averroès, qui fait de la prévention et de l’animation à la Cité Modèle, à Laeken. Il leur est reproché des “trous” dans le financement de voyages, selon la RTBF, qui a divulgué l’information lundi.

“On parle de 400-500 euros pour ces quatre personnes et ce sont des gens qui ont travaillé pendant deux ans sans coordination”, a défendu Mathieu Verhaegen.

“Un coordinateur a été engagé en janvier 2017 et il est parti avec la caisse. Le trou dans la caisse qui leur est reproché est peut-être dû au fait qu’il manque un ou plusieurs tickets justificatifs. Normalement, on convoque la personne responsable pour justifier les dépenses. Ici, on a mis les gens dehors du jour au lendemain sans préavis pour faute grave. Les jeunes et les parents de la cité Modèle sont furieux.”

Selon le délégué syndical, il n’y a plus personne en activité dans ce centre, à l’exception du responsable de la bibliothèque.

Avec Belga – Photo: ASBL BRAVVO