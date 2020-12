Le parc du quai Beco le long du canal ne verra pas le jour avant 2024

Le projet, porté par Beliris, prévoit l’aménagement d’un parc de 28.000 m² le long de l’avenue du Port entre la place Sainctelette et le point des Armateurs. Prévu initialement pour 2021, il ne verra pas la jour avant 2024, rapporte bruzz.be.

Le chantier devrait commencer en 2022, pour durer au moins deux ans, nous confirme Marianne Hiernaux, porte-parole de Beliris. Raison du retard ? La dépollution des sols. La zone visée est grande et différents types de pollution y ont été détectées. la proximité du canal rend aussi le dossier plus délicat. Plusieurs études techniques ont été nécessaires, et a retardé le projet. “Il a donc fallu être astucieux dans les analyses et mettre tous les acteurs autour de la table pour trouver les solutions les plus appropriées pour chaque type et zone de pollution.“, explique Marianne Hiernaux.

Jeudi dernier, le gouvernement régional a signé le protocole budgétaire, une étape supplémentaire dans le processus administratif du projet. Prochaine étape : la publication du cahier des charges et la recherche d’un entrepreneur. Le chantier à proprement parler devrait débuter en 2022.

Le projet prévoit entre autres une promenade de 700 mètres, un agoraspace, un espace horeca, des plantations et un skatepark de 2200 m², le plus grand de la région.

Rédaction