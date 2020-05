Le Cercle de Lorraine cherche un repreneur

Selon le quotidien L’Écho, les dirigeants du Cercle de Lorraine annoncent dans un communiqué envoyé à ses membres qu’ils vont demander une procédure en réorganisation judiciaire, afin de trouver un repreneur.

Le Cercle de Lorraine est à vendre. C’est ce qu’indique en sous-texte un communiqué envoyé par Herman Craeninckx et Isabelle Simon, président et directrice générale du Cercle de Lorraine, et dévoilé par le journal L’Écho ce lundi. Suite à la crise sanitaire du Covid-19, le business club ne génère plus de revenus et doit faire face à des frais importants. Le conseil d’administration a donc décidé de lancer une procédure en réorganisation judiciaire (PRJ) pour se mettre à l’abri de ses créanciers.

Le club, créé en 1998 par l’homme d’affaires Stéphan Jourdain, cherche donc un repreneur. “La demande introduite vise à trouver un repreneur pour le Cercle qui s’engagerait à poursuivre l’activité avec une assise financière solide tout en conservant l’équipe en place”, indique le communiqué. Le Cercle de Lorraine poursuit tout de même ses activités de manière virtuelle, annonce encore le business club.

Gr.I. – Photo : Belga/Benoît Doppagne