Le cdH propose ses députés Mampaka et Goffinet pour siéger au Sénat

Le cdH a proposé le député bruxellois Bertin Mampaka et la députée wallonne Anne-Catherine Goffinet pour occuper les deux sièges de sénateurs de communauté qui lui reviennent, a annoncé vendredi matin le parti centriste. Ces nominations doivent encore faire l’objet d’un consensus entre les partis.

Depuis la sixième réforme de l’État, le Sénat ne compte plus d’élus directs mais seulement des sénateurs issus des entités fédérées (50) et d’autres cooptés par les partis (10, dont 4 francophones). Vu ses résultats électoraux, le cdH n’a plus droit à coopter un sénateur. Les quatre sénateurs cooptés francophones reviennent au PS, au MR, à Ecolo et au PTB.

Belga