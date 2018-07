L’Actor’s Studio, l’un des antres des cinéphiles bruxellois, ferme ses portes ce mardi

Les petites salles mythiques du cinéma Actor’s Studio n’accueilleront bientôt plus de spectateurs. Les dernières séances sont prévues ce mardi. Tristesse pour les cinéphiles.

Ce n’est pas un scoop, les petits cinémas se portent mal à Bruxelles. Dans un gouffre financier, l’Actor’s Studio se voit dans l’obligation de fermer ses portes. Le mercredi est normalement le jour des nouveautés dans les salles de cinéma, à l’Actor’s Studio, ce sera un jour de fermeture.

L’Actor’s Studio est situé dans le bâtiment d’un hôtel dans le centre de Bruxelles entre la rue de la Fourche et la célèbre rue des Bouchers. L’hôtel voulait reprendre les lieux, l’ASBL qui gère le cinéma a décidé de répondre favorablement à la demande de non renouvellement du bail “C’est une décision difficile à prendre, mais on avait plus le choix, la proposition de l’hôtel nous permettait au moins d’arrêter le projet “proprement” et de payer nos employés correctement”. nous explique George Jetter, le programmateur, qui pointe aussi du doigt le manque d’aide des autorités publiques.

Cet été avec la chaleur, la fréquentation était en nette baisse. La semaine dernière, 133 personnes ont assisté à une séance, cela fait une moyenne de 22 visiteurs par jour, “16 projections sont organisées en un jour, ça ne fait pas beaucoup de spectateurs par séance”.

Photo : Facebook Actor’s Studio