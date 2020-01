Heysel : une réunion à huis-clos aura lieu lundi autour du Projet Néo

À la Ville de Bruxelles, une réunion spéciale à huis-clos aura ce lundi afin d’aborder le projet Néo.

David Weytsman, chef de groupe MR à la Ville de Bruxelles, était l’invité de Fabrice Grosfilley ce lundi dans “Toujours Plus d’Actu” sur BX1+. Il a évoqué la réunion à huis-clos qui aura lieu ce lundi au sujet du projet Néo. Le conseiller communal libéral a ainsi expliqué qu’il interrogerait le bourgmestre Philippe Close quant au projet de centre de conférence Néo 2. “On doit se poser la question si c’est utile, aujourd’hui, de créer un méga centre de convention, avec autant de places (entre 3.000 et 5.000 places) alors qu’il s’agit d’un marché de niche“. David Weytsman craint en effet une “cannibalisation des plus petites salles de conférence, notamment celles des hôtels“.

D’après le libéral, la réunion arrive à point nommé. “Je ne dis pas qu’il faut tout annuler. Je dis simplement que c’est probablement aujourd’hui une opportunité unique de remettre ce projet sur la table, de travailler avec les riverains et les commerçants, et de voir si ce projet correspond aux habitudes de consommation et de mobilité“, a-t-il déclaré au micro de BX1+,”aujourd’hui, on a des indications (…) qui nous montrent qu’on a peut-être fait fausse route. Remettons-ça sur la table. Je crois que l’on pourra ainsi améliorer ce quartier”.

Le conseiller communal a déjà annoncé avoir une centaine de questions à poser au bourgmestre.

► Retrouvez l’interview complète de David Weytsman dans le replay de Toujours + d’Actu et en podcast sur iTunes, Spotify et vos applications de podcast préférées.

ArBr – Photo : BX1