“Harcelé”, Vincent Flibustier annonce se retirer de la liste écologiste à Bruxelles

Vincent Flibustier, le créateur du site d’informations parodiques NordPresse, a annoncé samedi via son compte Facebook se retirer de la liste Ecolo à la Ville de Bruxelles, sur laquelle il figurait à la dix-neuvième place. Il se dit victime de harcèlement en ligne depuis des semaines, et répond ainsi à la demande de son parti de “faire un pas de côté” face à une polémique qui enfle depuis plusieurs jours.

Le désormais ex-candidat écologiste affirme faire l’objet de harcèlement de la part du blogueur Marcel Sel depuis plusieurs semaines. Évoquant une situation très difficile, il affirme refuser de “bousiller sa vie” et préfère se retirer de la liste. Il espère ainsi que “cette ridicule affaire” ne va pas cannibaliser la campagne des écologistes dans la capitale. “Je ne peux pas continuer comme ça et je pense que vous méritez une certaine transparence qui fait partie de mes valeurs et de celles d’Ecolo”, écrit Vincent Flibustier à l’attention de ses ex-colistiers et de ses lecteurs.

Dans son message, il annonce également avoir porté plainte contre Marcel Sel pour harcèlement.

Bonjour tout le monde. Je vous dois la vérité. Le message que vous allez lire ici est un message sincère qui n'a pas été… Publiée par Vincent Flibustier sur Vendredi 27 juillet 2018

Benoit Hellings, la tête de liste écologiste à la Ville de Bruxelles, a indiqué sur son compte Twitter “prendre acte” de la décision de Vincent Flibustier. “Au cœur d’une guerre interpersonnelle d’une violence inouïe, son geste nous permet de rester concentrés sur notre projet alternatif pour la Ville”, écrit le député fédéral.

“Les risques que Flibustier, Ecolo et Enseignons.be (qui continue à le faire tourner dans les écoles) me font courir sont financièrement, économiquement et familialement graves”, a rétorqué samedi Marcel Sel sur son compte Facebook. “La lâcheté profonde, continue et silencieuse du parti Ecolo. (…) D’Ecolo, qui est le parti pour lequel j’ai le plus souvent voté, j’exige des excuses en bonne et due forme pour son attitude invraisemblable au cours des derniers jours.”

avec Belga, photo Vincent Flibustier, Facebook