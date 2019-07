Foire du midi 2019: la chanteuse Typh Barrow marraine de cette 139e édition et une maison hantée sur le thème de The Walking Dead parmi les nouveautéx

La chanteuse bruxelloise Typh Barrow sera cette année la marraine de la 139e foire du Midi, qui se tiendra du 13 juillet au 18 août, a annoncé mardi l’échevin bruxellois des Affaires économiques Fabian Maingain (Défi).

C’est la première fois qu’une femme est choisie pour représenter l’événement. L’acteur Kevin Van Doorslaer, alias Kevin le forain, restera quant à lui la mascotte pour la quatrième année consécutive. Cette édition mettra en lumière les forains. “Avec le décès de Deni Delforge sur la foire de Mons il y a un peu plus de deux mois, nous voulions cette année parler du métier de forain et de ses traditions. Avec le slogan ‘The kids are back in town’, on met en avant ces grandes familles de forains ainsi que la nouvelle génération, ces jeunes qui ont repris le métier que leurs parents exercent depuis parfois quatre à cinq générations”, explique l’artiste.

La photographe Martine Zunini présentera 10 portraits artistiques de jeunes forains réalisés devant leurs manèges. Typh Barrow a rappelé que la foire a marqué l’enfance de nombreux Bruxellois: “On a tous un souvenir d’enfance à la foire du Midi. Moi, c’était et ça reste les ‘smoutebollen’ trop brûlantes avec supplément sucre. (…) Adolescente, je me souviens d’une peluche mauve, un éléphant qui faisait ma taille, qui avait été gagnée par mon premier amoureux au tir à la carabine”.

Plusieurs nouveautés

Quelque 130 attractions seront présentées sur près de 2 km. Parmi les nouveautés de cette édition figurent une maison hantée sur le thème de la série ‘The Walking Dead’, une boîte à rire complètement transformée et la ‘Fun House Villa Chaos’, une maison à parcourir pour les enfants. Une nouvelle friterie sera également ouverte cette année.

Des mesures pour améliorer la gestion du bruit

Pour pérenniser l’intégration de la foire du Midi dans le quartier, la Ville de Bruxelles a pris de nouvelles mesures afin d’améliorer la gestion du bruit, avec notamment des sonomètres qui seront ainsi disposés à des endroits stratégiques. Elle s’est aussi impliquée dans le tri des déchets, avec un ramassage des cartons six jours par semaine ou encore la mise en place de la réglementation du plastique à usage unique. Un système de comptage sera par ailleurs instauré avec Orange pour évaluer plus précisément la fréquentation de la foire

Belga – Photo: Belga/Laurie Dieffembacq