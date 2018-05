Écoles, bpost, Stib, SNCB… : voici les perturbations attendues suite à la manifestation du 16 mai

Ce mercredi, une manifestation nationale organisée par les syndicats se déroulera entre les trois gares de Bruxelles. Près de 50.000 personnes sont annoncés par les syndicats.

La police de Bruxelles Capitale-Ixelles a ainsi déjà annoncé le parcours de cette manifestation pour les pensions et contre la politique du gouvernement fédéral à ce sujet : les manifestants partiront vers 11h30 de la gare du Nord avant de rejoindre Rogier et le Botanique, le boulevard Pacheco, la gare centrale, la rue des Bogards, Anneessens, le boulevard Lemonnier et enfin la gare du Midi. Il est probable que des artères importantes soient coupées à la circulation plus tôt, ajoute la police.

Tous les véhicules en stationnement sur la berme centrale du boulevard du Midi et du boulevard Poincaré dans le quartier de la gare du Midi seront par ailleurs dépannés. Une interdiction de stationnement sera également appliquée sur la totalité du parcours.

Cette manifestation aura également un impact sur bon nombre de services. On fait le point :

Stib

La Stib annonce que les transports risquent d’être perturbés ce mercredi suite à cette manifestation. “Il est très difficile pour la Stib d’estimer aujourd’hui avec précision le nombre de ses collaborateurs qui participeront à la manifestation et l’ampleur des perturbations que cela occasionnera sur le réseau. La Société bruxelloise de transport public mettra tout en œuvre pour assurer, dans la mesure de ses possibilités, une desserte des lignes principales”, annonce ainsi la société bruxelloise par voie de communiqué. Elle encourage les voyageurs à “utiliser d’autres alternatives” que ses transports publics.

Afin d’informer au mieux ses voyageurs, la STIB ouvrira son Contact Center (070/23.20.00) dès 06h mercredi matin. Le site internet www.stib.brussels, le site internet mobile et l’application STIB informeront également les voyageurs en temps réel, tout comme la page Facebook (facebook.com/lastib) et le compte Twitter (@stibmivb).

De Lijn

Les services de la société de transports en commun flamande De Lijn seront perturbés par des actions syndicales de mercredi à dimanche inclus. Les services intra-urbains seront les plus touchés. Mercredi, les chauffeurs volontaires seront assignés aux lignes prioritaires. Mercredi, les perturbations seront dues à la manifestation intersectorielle contre les mesures du gouvernement fédéral en matière de pensions. De jeudi à samedi, les syndicats socialiste et libéral mèneront des actions contre la nouvelle structure de De Lijn. Plus d’infos sur le site de De Lijn.

SNCB

Les cheminots ne feront normalement pas grève et ne participeront à la manifestation, annoncent les syndicats. Huit trains supplémentaires seront d’ailleurs mis en service vers Bruxelles mercredi en raison de la manifestation. Les manifestants pourront aussi bénéficier d’un ticket spécial “évènement”, moins cher qu’un billet classique.

TEC

68% des parcours devraient être assurés dans le Brabant wallon et sur les lignes rejoignant à Bruxelles. Les voyageurs sont invités à consulter le détail des lignes impactées et des parcours supprimés sur le site infotec.be.

Bpost

La distribution du courrier devrait être perturbée par endroits mercredi, en raison de la manifestation nationale pour les pensions. Bpost n’est cependant pas encore en mesure d’évaluer l’ampleur de ces perturbations. La distribution des journaux devrait quant à elle globalement bien se dérouler.

Écoles

De 5.000 à 10.000 enseignants seront dans les rues de Bruxelles mercredi pour manifester contre la réforme des pensions, selon une estimation donnée lundi soir à Belga par Koen Van Kerkhoven, de la CSC-Enseignement flamande (COC). Le syndicaliste se base sur des extrapolations à la suite d’une enquête menée auprès des délégués issus de tous les syndicats tant dans les écoles du nord que du sud du pays.

L’ensemble des syndicats de l’enseignement, tant néerlandophone que francophone, avait en effet introduit un préavis de grève pour le 16 mai.

Gr.I. avec Belga – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck