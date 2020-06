Deux hommes interpellés pour recel de bijoux à la Porte d’Anderlecht

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles a interpellé, mardi, deux suspects à la Porte d’Anderlecht. Les deux hommes, âgés de 24 et de 41 ans, en séjour illégal en Belgique, ont été mis à disposition du parquet de Bruxelles et ont reçu l’ordre de quitter le territoire.

“Une patrouille de policiers en civil a constaté, mardi en fin d’après-midi, sur le parking central de la Porte d’Anderlecht, qu’un homme remettait à un autre une montre au bracelet cassé. Lorsque les policiers ont voulu les contrôler, les suspects ont pris la fuite mais ont été interceptés peu après”, a communiqué la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles. Lors de la fouille pratiquée sur les suspects, les policiers ont découvert une somme de 320 euros. La montre qui avait été échangée a, elle, été retrouvée sur un chantier, après avoir été jetée pendant la fuite.

Une visite domiciliaire a été menée au “point de chute” de l’un des deux hommes, un appartement dans le centre de Bruxelles. Les enquêteurs y ont découvert une somme de 2.350 euros et de nombreux objets vraisemblablement volés dont trois montres, une dizaine de GSM, trois ordinateurs portables et autant de tablettes, deux appareils photos, cinq paires de lunettes solaires et plusieurs bijoux, explique la police, dans un communiqué.

Belga – Photo: Google Map