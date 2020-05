Des remerciements aux acteurs de première ligne projetés sur l’Hôtel de Ville

L’Hôtel de Ville de Bruxelles sera habillé dès ce soir de projections de remerciements pour tous les travailleurs de première ligne. Elles auront lieu tous les soirs de 22h00 à minuit et, ce, jusqu’au dimanche 24 mai.

Un appel est également lancé à la population afin que ses messages de remerciements soient partagés avec les travailleurs du réseau hospitalier Iris. Certains seront aussi projetés. Ils peuvent être transmis à l’adresse: contact@lesherosdiris.brussels.

StaySafe.EVENTS a démarré le projet StaySafe loves heroes le 8 mai dernier, en collaboration avec la Ville de Bruxelles et les hôpitaux du réseau Iris (CHU Saint-Pierre, Institut Jules Bordet, Hôpitaux Iris Sud, CHU Brugmann et HUDERF). Avec cette initiative, la Ville souhaite manifester son soutien aux travailleurs de première ligne tels que le personnel soignant, les caissières, les facteurs, les agents de la propreté, la police, les pompiers et à toutes les personnes qui ont continué à s’engager pendant le confinement.

Depuis le 8 mai, tous les soirs, entre 22h00 et minuit, des messages de remerciement sont projetés sur la Porte de Hal (jusqu’au 30 mai). Un appel aux dons a également été lancé : https://lesherosdiris.brussels.

Belga